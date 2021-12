NÜRNBERG. (1770) Unbekannte sprühten in der Zeit von Mittwochmorgen (22.12.2021) bis Montagmorgen (27.12.2021) diverse politisch motivierte Graffiti an die Wand der Kongresshalle in Langwasser. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Die Unbekannten besprühten in rot/schwarzer Farbe Teile der Außenwand der Kongresshalle in der Bayernstraße mit politisch motivierten Parolen und Symbolen.

Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Das Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise bezüglich der Sachbeschädigung geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Mahir Erginoglu