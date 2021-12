Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Coburg und des Polizeipräsidiums Oberfranken

HOCHSTADT A.MAIN, LKR. LICHTENFELS. Nach einer tätlichen Auseinandersetzung im häuslichen Bereich am Donnerstagmorgen, befindet sich ein 55-Jähriger aus dem Landkreis Coburg in Untersuchungshaft. Er soll seine Ehefrau geschlagen und fast bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben.

Die beiden Eheleute gerieten in den Morgenstunden in Streit. Dieser eskalierte schnell und mündete darin, dass der 55-Jährige seine Frau mit Schlägen traktierte und im weiteren Verlauf würgte. Die 51-Jährige konnte sich dem Angriff entziehen und zum Nachbaranwesen flüchten, um einen Notruf abzusetzen. Die Polizisten nahmen den Mann vor Ort fest.

Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Coburg. Der Tatverdächtige wurde an Heiligabend, auf Antrag der Staatsanwaltschaft, dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Der Ehemann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.