POMMERSFELDEN, LKR. BAMBERG. Sachschaden von geschätzten 300.000 Euro entstand am Montagabend bei dem Brand einer Scheune in Pommersfelden. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 18.45 Uhr ging der Notruf über den Vollbrand einer Scheune in der Hauptstraße bei der Integrierten Leitstelle Bamberg-Forchheim ein. Schnell kamen die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Über Rundfunkdurchsagen wurden die Anwohnerinnen und Anwohner umgehend vor der massiven Rauchentwicklung und dem Funkenflug über Pommersfelden gewarnt. Den Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren gelang es, den Scheunenbrand zügig unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf Nachbargebäude zu verhindern. Die Scheune, in der sich verschiedene Geräte befanden, brannte jedoch vollständig nieder. Ein Nebentrakt der Scheune wurde ebenfalls massiv beschädigt und muss möglicherweise abgerissen werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt 300.000 Euro. Polizeibeamte brachten die Hühner, die sich in einem Stall hinter dem Brandanwesen befanden, noch rechtzeitig in Sicherheit, so dass alle Tiere gerettet werden konnten.

Beamte des Kriminaldauerdienstes nahmen vor Ort die Ermittlungen zur derzeit noch unklaren Ursache des Feuers auf.