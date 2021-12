2622 – Esszimmer gerät in Brand



Täfertingen - Am gestrigen Samstag (25.12.2021) gegen 12.45 Uhr mussten Feuerwehrkräfte, Polizei und Rettungsdienst zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Schleisweg ausrücken. Zum Brandausbruch befanden sich drei Personen in dem Gebäude, die Brandleiderin selbst war kurz auf der Straße, als sie den Brand bemerkte und sofort die Integrierte Leitstelle informierte. Durch das Feuer im Erdgeschoss wurden Decken und Wände sowie diverse Einrichtungsgegenstände in Mitleidenschaft gezogen, im ersten Stock kam es lediglich zu Verrauchungen. Personen kamen durch das Brandgeschehen nicht zu Schaden, allerdings erlitt die Mitteilerin einen Schock und kam zur weiteren Behandlung vorsorglich in die Augsburger Uniklinik. Der Sachschaden dürfte sich nach erster Einschätzung auf rund 100.000 Euro belaufen.

Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte eine brennende Kerze am weihnachtlichen Adventskranz brandursächlich gewesen sein.

2623 - Rehkitz gerissen



Diedorf - Bereits am letzten Dienstag (21.12.2021) gegen 18.00 Uhr fand der zuständige Jagdächter in Diedorf im Waldgebiet im Bereich Am Köbele / Stadtweg ein totes Rehkitz. Aufgrund der Auffindesituation muss davon ausgegangen werden, dass das Kitz kurz vorher von einem Hund gerissen wurde.



Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Zusmarshausen unter Tel: 08291 / 18 900 zu melden.

2624 - Ein nicht ganz durchdachter Plan



Königsbrunn - Am 23.12.2021 unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Bobingen gegen 07:00 Uhr den Fahrer eines Kleintransporters in der Sperberstraße einer Verkehrskontrolle. Direkt nach der Anhaltung konnten die Beamten durch die Rückscheibe den 57-jährigen Fahrer dabei beobachten, wie dieser vom Fahrer- auf den Beifahrersitz kletterte und dort die kontrollierenden Beamten erwartete. Die Tatsache, dass er sich alleine im Fahrzeug befand und ein Aussteigen eines potentiell zweiten Insassen durch die Polizisten ausgeschlossen werden konnte, ließ an der Fahrereigenschaft des Mannes nicht zweifeln. Der 57-Jährige verfügte jedoch nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis und wollte wohl durch seinen Geistesblitz einer möglichen Anzeige entgehen. Der Fahrer muss sich nun wegen des Straftatbestandes des „Fahrens ohne Fahrerlaubnis“ verantworten.