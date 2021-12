WASSERBURG AM INN, LKR. ROSENHEIM. Am späten Vormittag des Donnerstag, 23. Dezember 2021, geriet eine im Bereich des Greinhofs vor einem Gebäude stehende Couch in Brand. Das Feuer beschädigte auch das Gebäude. Drei Personen erlitten eine Rauchgasintoxikation. Die Kripo Rosenheim bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 11.15 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Feuer im Bereich des Greinhof / Ledererzeile in Wasserburg am Inn alarmiert. Eine dort vor einem Gebäude abgestellte Couch war in Brand geraten. Durch das Feuer wurde auch das Gebäude beschädigt.

Der Brand konnte von der Wasserburger Feuerwehr sehr rasch gelöscht werden. Laut ersten Erkenntnissen wurden drei Personen mit dem Verdacht auf Rauchgasintoxikationen, nach zuvor erfolgter medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst, in ein Krankenhaus verbracht.

Zur Klärung der Brandursache hat die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, die Ermittlungen übernommen. Nach den ersten Untersuchungen der Brandermittler des zuständigen Fachkommissariats 1 wird von einer Brandstiftung ausgegangen, weshalb die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung bitten.

ZEUGENAUFRUF:

Wer hat gegen 11.00 Uhr im Bereich des Greinhofs in Wasserburg am Inn, Ledererzeile, verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen?

Wer hat sonst in dem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die zur Klärung der Brandursache führen könnten?

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei Rosenheim unter der Telefonnummer (08031) /2000 oder an jede andere Polizeidienststelle.