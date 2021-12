BAD STAFFELSTEIN, LKR. LICHTENFELS. Tödliche Verletzungen erlitt am Donnerstagmittag ein 45-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße St2204 bei Stublang.

Gegen 12.15 Uhr fuhr der 45-Jährige mit seinem BMW auf der Kreisstraße von Ützing kommend in Richtung Stublang. Als er auf die St2204 auffahren wollte, übersah er im Kreuzungsbereich den herannahenden Ford Transit eines 32-Jährigen. Der Ford prallte frontal in die Fahrerseite des BMW, wodurch der 45 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Coburg eingeklemmt wurde. Für den Mann kam leider jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 43-jährige Beifahrer im BMW sowie der 32-Jährige am Steuer des Fords zogen sich schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und kamen in ein umliegendes Krankenhaus. Die Beamten der Polizei Bad Staffelstein sind zur Unfallaufnahme vor Ort. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg unterstützt ein Sachverständiger die Polizisten bei der Klärung der Unfallursache. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 45.000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme ist der Kreuzungsbereich der St2204 bei Stublang derzeit (15 Uhr) noch komplett gesperrt.