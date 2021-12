AUERBACH I.D.OPF., LKRS SULZBACH-ROSENBERG. Unbekannter schubst Kind und entwendet ihm das Handy. Die Polizei sucht nun nach ihm.

Am Dienstag, den 21. Dezember 2021, gegen 13.40 Uhr befand sich ein 13-jähriger Junge auf der Bahnhofstraße in Auerbach gerade auf seinem Heimweg, als er von einem bislang Unbekannten geschubst wurde, so dass er auf den Boden fiel. Der Mann drückte den Jungen dann weiter zu Boden und riss ihm das mitgeführte Mobiltelefon aus der Hand. Danach flüchtete er zu Fuß. Die Polizei leitete sofort nach Mitteilung der Tat umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Allerdings verlief diese bislang erfolglos.

Der Täter lässt sich folgendermaßen beschreiben:

ca. 20 Jahre alt

ca. 180 cm groß

hellhäutig

dunkle Bekleidung

Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernommen. Wer Hinweise zu der Tat oder Angaben zum Täter machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer: 09621/890-0 zu melden.