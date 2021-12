NABBURG, LKRS. SCHWANDORF. Am Freitag, 17. Dezember 2021, wurde in eine Wohnung in Nabburg eingebrochen.

Zwischen 16:00 und 22:45 Uhr durchwühlte ein bislang Unbekannter eine Wohnung im Ledermühlweg. Es wurden Schmuck sowie weitere wertvolle Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg konnte vor Ort Spuren sichern und übernahm die weiteren Ermittlungen, etwa wie genau der bislang Unbekannte in die Wohnräume gelangt ist.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 zu melden.