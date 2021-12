KÜRNACH, LKR. WÜRZBURG. Am Dienstagabend musste die Feuerwehr den Brand eines Wohnwagens löschen. Bei der Untersuchung zur Brandursache fand die Kriminalpolizei Hinweise auf Fremdverschulden. Nun werden Zeugen gesucht.



Gegen 17:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand auf einem Gartengrundstück Am Güßgraben gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Wohnwagen fest, der in Flammen stand und schnell von der Freiwilligen Feuerwehr Kürnach gelöscht wurde. Die Kriminalpolizei Würzburg nahm direkt im Anschluss die Ermittlungen zur Brandursache auf. Hierbei entdeckten die Brandfahnder Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung.



In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei Würzburg Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.