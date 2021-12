HEIMBUCHENTHAL, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Volkersbrunner Weg eingebrochen und haben Wertgegenstände sowie Bargeld in beträchtlicher Summe erbeutet. Im Anschluss entkamen sie in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Zeugen der Tat.



Die Täter hatten sich in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 20:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus verschafft, während die Bewohner offensichtlich nicht zu Hause waren. Sie durchwühlten die Einrichtung und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hierbei stahlen sie Wertgegenstände, Schmuck und Bargeld in erheblicher Höhe, bevor sie das Anwesen wieder in unbekannte Richtung verlassen hatten. Durch die Vorgehensweise der Einbrecher ist neben dem Beuteschaden auch Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstanden.



Die Kriminalpolizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt und bittet Zeugen, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden, wenn sie etwas Verdächtiges wahrgenommen haben.