REGENSBURG. Ein Unbekannter versuchte sich Zugang zu einer Wohnung zu verschaffen. Allerdings scheiterte er an der Eingangstür.

Am Montag, den 20. Dezember 2021 im Zeitraum von 08.45 bis 13.30 Uhr versuchte ein bislang Unbekannter sich mit Gewalt Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Burgweintinger Straße zu verschaffen. Der Einbrecher scheiterte jedoch an der Wohnungstüre. An der Tür entstand dadurch ein Schaden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg sicherte die Spuren vor Ort und führt die weiteren Ermittlungen. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.