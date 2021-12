HIMMELKRON, LKR. BAYREUTH. Der Vollbrand eines Bungalows beschäftigte Montagabend ein Großaufgebot an Einsatzkräften. Da immer wieder einzelne Glutnester neu entfachten, dauerten die Löscharbeiten bis in die Morgenstunden an. Die Bewohnerin blieb glücklicherweise nur leicht verletzt.

Gegen 20.30 Uhr bemerkte die Bewohnerin des Wohnhauses in der Lanzendorfer Straße eine starke Rauchentwicklung in ihren eigenen vier Wänden, verließ daraufhin sofort das Gebäude und setzte den Notruf ab. Als die Feuerwehr an der Brandörtlichkeit eintraf, hatten sich die Flammen bereits im gesamten Wohnhaus ausgebreitet und schlugen zudem aus dem Dachstuhl. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine weiteren Personen im Bungalow. Die rund 230 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten nur unter größter Anstrengung den Brand in Schach halten und schließlich unter Kontrolle bringen. Hierbei kamen auch zwei Drehleitern und ein Bagger zum Einsatz, mit dem sie zwischenzeitlich das Dach öffneten. Aufgrund des starken Brandrauches, der sich auch über das Himmelkroner Gemeindegebiet ausbreitete, veranlasste die Polizei Rundfunkdurchsagen und warnte die Bevölkerung zusätzlich über die Warn-App „NINA“.

Die Seniorin begab sich, aufgrund des Verdachts einer leichten Rauchgasvergiftung, noch am Abend vorsorglich in ärztliche Behandlung. Der Bungalow ist nicht mehr bewohnbar und gilt als einsturzgefährdet. Es ist nicht auszuschließen, dass auch die Seitenmauern des Gebäudes eingerissen werden müssen. Der Sachschaden liegt in geschätzt mittlerer fünfstelliger Höhe.

Die Kriminalpolizei Bayreuth führt die weiteren Ermittlungen zur bislang ungeklärten Ursache des Feuers. Aufgrund der noch andauernden Lösch- und Sicherungsmaßnahmen der Feuerwehr, können die Brandfahnder voraussichtlich erst in den Nachmittagsstunden erste Feststellungen vor Ort treffen.