TREUCHTLINGEN. (1735) Wie am 15.08.2021 mit Meldung 1153 berichtet, raubte am 13.08.2021 ein Unbekannter eine Geldbörse vor einem Geldinstitut in Treuchtlingen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen). Die Ansbacher Kriminalpolizei veröffentlicht nun ein Lichtbild des Tatverdächtigen und bittet um Zeugenhinweise.



Am Freitagnachmittag (13.08.2021) parkte ein Mann gegen 17:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Geldinstituts vor der Hauptstraße 1 in Treuchtlingen. Als er sein Auto verließ, sprach ihn ein unbekannter Mann an und fragte nach der Uhrzeit. Kurz darauf raubte der Unbekannte die Geldbörse des Autofahrers unter Anwendung von Gewalt und flüchtete in Richtung Ringstraße. Dort stieg er auf einen Motorroller und fuhr davon. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann unerkannt flüchten. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Circa 30 Jahre alt und circa 185 cm groß. Er war mit einem weißen Kapuzenpullover und einer kurzen weißen Hose bekleidet. Zudem trug er eine weiße FFP2-Maske, einen dunklen Rucksack, weiße Socken sowie weiße Turnschuhe der Marke „Nike“. Der Mann stieg auf einen Motorroller, welcher nicht näher beschrieben werden konnte.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei wendet sich nun mit einem Lichtbild des Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit. Personen, welche Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Petzold