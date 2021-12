BODENKIRCHEN, LKR. LANDSHUT. Unbekannte Täter sind vermutlich zwischen Samstag, 18.12.2021, ca. 20.00 Uhr und Montag, 20.12.2021, ca. 06.00 Uhr gewaltsam in einen Lebensmittelmarkt in der Hauptstraße eingedrungen.

Die Täter haben anschließend einen Standtresor, in dem sich mehrere tausend Euro befanden, entwendet. Die Kripo Landshut hat vor Ort die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise.

Zeugen gesucht

Wer in der Zeit zwischen Samstag, 18.12.2021, etwa 20.00 Uhr und Montag, 20.12.2021, etwa 06.00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße etwa auf Höhe der Kirchstettener Straße bzw. in der Binastraße beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, in Verbindung zu setzen. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 20.12.2021, 09.40 Uhr