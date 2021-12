TITTMONING, LKR. TRAUNSTEIN. Am frühen Montagmorgen, den 20. Dezember 2021, kam es zu einem Brand in einer Wohnung in der Kardinal-Faulhaber-Straße. Die zwei Bewohnerinnen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Der dabei entstandene Schaden wird auf 70.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen.

Über den Notruf der Integrierten Leitstelle wurde am Montagmorgen, gegen 00.20 Uhr, der Brand in einem Kinderzimmer in einer Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Kardinal-Faulhaber-Straße in Tittmoning mitgeteilt.

Die örtlichen Feuerwehren konnten das Feuer relativ rasch unter Kontrolle bringen. Die zwei Bewohnerinnen erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation und mussten medizinisch durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst versorgt werden.

Der entstandene Schaden wird auf 70.000 Euro geschätzt.

Das Fachkommissariat 1 der Kripo Traunstein hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.