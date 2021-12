2583 - Auffahrunfall auf der B2 (bereits lokal gemeldet)

Donauwörth - Am Freitag (17.12.2021) gegen 19.00 Uhr kam es auf der B2 in Fahrtrichtung Süden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Der vorausfahrende Lkw musste aufgrund von technischen Schwierigkeiten seine Geschwindigkeit drosseln und warnte andere Verkehrsteilnehmer durch die Benutzung der Warnblinkanlage. Der hinter ihm fahrende 28-Jährige bemerkte dies nicht und fuhr mit seinem Pkw ungebremst in das Heck des Lkw. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich ins Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. Am Lkw entstand Sachschaden von ca. 4000 Euro. Durch den Unfall wurde die B2 von der Feuerwehr Nordheim und Donauwörth für ca. 2.5 Stunden in Fahrtrichtung Augsburg teilweise voll gesperrt.

2584 - Sachbeschädigung und versuchte gefährliche Körperverletzung (bereits lokal gemeldet)

Kühbach - Am Freitag (17.12.2021) gegen 19.30 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter einen Feuerwerkskörper in einen Pilates- bzw. Tanzsaal in Kühbach. Der Täter warf den Feuerwerkskörper durch eine geöffnete Notausgangstüre in den Saal. In diesem Saal befanden sich ca. 12 Personen welche an einer Tanzveranstaltung teilnahmen. Der Feuerwerkskörper detonierte auf dem Parkettboden des Saales, welcher dadurch beschädigt wurde. Den Teilnehmern der Tanzveranstaltung ist glücklicherweise nichts passiert. Diese sind mit einem großen Schrecken davon gekommen. Der unbekannte Täter wird sich wegen Sachbeschädigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizeiinspektion Aichach unter der 08251/8989-0 entgegen.

2585 - Minenfund durch Jugendliche (bereits lokal gemeldet)

Petersdorf / Alsmoos - Am Samstag (18.12.2021) gegen 13:00 Uhr suchten zwei Brüder, 13 und 15 Jahre alt, eine Wiese mit einem Metalldetektor und Spaten ab. Dabei fanden die beiden Brüder unverhofft eine scharfe Mine aus dem 2. Weltkrieg mit Druckzünder. Da sich die beiden Brüder im ersten Moment nicht sicher waren, was diese da aufgefunden hatten, wurde die Polizei mit hinzugezogen. Das alarmierte Sprengkommando konnte die Mine eindeutig identifizieren. Diese wurde vom Sprengkommando sicher abtransportiert. Laut Aussage des Sprengmeisters sei es sehr glücklichen Umständen geschuldet, dass den beiden Brüdern nichts passierte und die Mine nicht detoniert ist.