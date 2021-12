Am Freitag, 17.12.2021, gegen 20:45 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Münchner mit überhöhter Geschwindigkeit mit dem Fahrzeug eines Carsharing-Anbieters die Straße Am Harras und bog von dort nach links in die Plinganserstraße ab. Einer Streifenbesatzung fiel die Fahrweise auf, so dass die Beamten das Fahrzeug anhalten wollten, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Der 17-Jährige versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und beschleunigte sein Fahrzeug deutlich, wobei er diverse Verkehrsvorschriften missachtete. Der 17-Jährige flüchtete durch mehrere kleine Straßen in Sendling und unternahm schließlich in der Hofmannstraße den Versuch über den Parkplatz eines Discounters zu flüchten. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit verlor er jedoch die Kontrolle über seinen Pkw und beschädigte zunächst die dortige Schranke sowie ein Hinweisschild. Trotz dieses Verkehrsunfalles flüchtete der 17-Jährige weiter und kollidierte beim Abbiegen auf die Boschetsrieder Straße mit zwei großen Steinen, die sich auf dem dortigen Mittelgrünstreifen befanden.

Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Der 17-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An dem gemieteten Pkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Der 17-Jährige befand sich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Boschetsrieder Straße auf Höhe der Unfallstelle in westlicher Fahrtrichtung für ca. zwei Stunden gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. dem Vorgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.