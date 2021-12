Ein aufmerksamer Bürger teilt in den Morgenstunden telefonisch den Vermissten in Dingolfing an die Behörden mit. Der 78-jährige Mann ging seit gestern am frühen Abend ab und wurde durch die Polizei und weitere Hilfsdienste intensiv gesucht. Er hat offenbar die Nacht im Freien verbracht. Mit starker Unterkühlung wurde er vom Rettungsdienst in Behandlung genommen und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zusatz für die Medien: Es wird gebeten, die personenbezogenen Daten des Vermissten aus allen Unterlagen zu löschen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Plenk, PHK, Tel. 09421/868-1410

Veröffentlicht am 19.12.2021, 10.55 Uhr