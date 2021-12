MARKT BIBART. (1723) Am Freitagnachmittag (17.12.2021) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Markt Bibart (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim) ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Die Unbekannten gelangten im Zeitraum zwischen 17:50 Uhr und 19:05 Uhr, vermutlich über ein Fenster im Erdgeschoss, in das Einfamilienhaus in der Erlenstraße.

Sie entwendeten Bargeld sowie Schmuck in derzeit noch unbekannter Höhe.

Der Kriminaldauerdienst sicherte die Spuren vor Ort. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Ansbach geführt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.



