INGOLSTADT - In der Zeit von Donnerstag, 16.12.21, 16.00 Uhr, auf Freitag, 17.12.21, 08.45 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Geschäftsgebäude in Ingolstadt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Im genannten Zeitraum drangen bisher unbekannte Täter über ein Fenster in die Büroräume einer Firma in der Friedrich-Ebert-Straße ein und entwendeten EDV-Ausstattung im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Kripo Ingolstadt bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Einbruchsdiebstahl stehen könnten, sich unter der Telefonnummer 08411/9343-0 zu melden.