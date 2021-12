ASCHAFFENBURG - DAMM. Zu einem Kellerbrand in der Aschaffstraße rückten am Freitagabend Feuerwehr und Polizei aus. Der Brand in dem Keller konnte schnell von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Bewohner brachten sich rechtzeitig vor dem dichten Rauch in Sicherheit, sodass es zu keinen Verletzungen kam.

Dem gegenwärtigen Ermittlungsstand nach führte wohl das Anheizen eines Holzofens zu dem Brand in dem Keller. Gegen 17:12 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle über das Feuer informiert und alarmierte sofort Feuerwehr und Polizei. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagen hatten die Bewohner bereits das Haus verlassen und die schnell vor Ort eintreffende Feuerwehr hatte den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Für die Dauer des Einsatzes musste die Aschaffstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernahm noch am Abend die Kripo Aschaffenburg. Dem Sachstand nach entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.