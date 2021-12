OSTERZELL. Am Freitag, 17.12.2021, gegen 18:15 Uhr geriet in Osterzell/Ödwang eine Doppelgarage mit Werkstatt in Brand. Ein Nachbar wurde auf das Feuer aufmerksam und verständigte die Rettungskräfte. Durch das beherzte Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das unmittelbar angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Die Werkstatt brannte aber völlig aus, auch die Garagen wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro. Vor Ort waren ca. 50 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Osterzell und der umliegenden Wehren eingesetzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, Ermittlungen zur Ursache wurden vor Ort durch den Kriminaldauerdienst Memmingen (KDD) aufgenommen und werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kaufbeuren weitergeführt.

(KPI Memmingen - KDD)