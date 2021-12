2562 - Gefälschter Impfpass

Innenstadt - Am Mittwoch (15.12.2021) ging eine 20-Jährige in eine Augsburger Apotheke in der Bahnhofsnähe. Dort zeigte sie ihren Impfpass und wollte dadurch ein digitales Impfzertifikat erlangen. Dem Apotheker fiel die Fälschung auf und er verständigte die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort den Impfpass und das Smartphone der 20-Jährigen sicher. Gegen die Frau laufen nun unter anderem Ermittlungen wegen Urkundenfälschung.

2563 - Zeugen gesucht

Oberhausen - Am gestrigen Mittwoch (15.12.2021) im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter einen grauen Skoda Oktavia. Der Pkw war in der Oesterreicherstraße auf Höhe Hausnummer 1 geparkt. Der Täter warf mit einem Stein die Heckscheibe ein. Es entstand dadurch ein Schaden von circa 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet unter 0821/323-2510 um Zeugenhinweise.



Kriegshaber - In der Nacht auf den 15.12.2021 beschädigte ein unbekannter Täter einen weißen Mercedes Sprinter, welcher in der Kernriedstraße 32 geparkt war. Der Täter schlug offenbar mit der Faust oder einem Gegenstand auf die Motorhaube ein. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf circa 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet unter 0821/323-2610 um Zeugenhinweise.

2564 - Dumm gelaufen

Augsburg - Gestern (15.12.2021) wurden zwei Ladendiebe durch die Polizei festgenommen. Beide gingen unabhängig voneinander in Einkaufsläden, um dort Artikel zu entwenden. Der 24-jährige Dieb konnte durch Mitarbeiter des Marktes bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 21-jährige Dieb konnte zunächst flüchten, wurde aber durch die von der Polizei eingeleitete Fahndung festgenommen. Bei der Überprüfung der beiden Diebe stellten die Beamten jeweils fest, dass diese per Haftbefehl gesucht werden. Für beide Diebe endete der Tag im Polizeiarrest. Außerdem wurden Ermittlungen wegen der Diebstahlsdelikte gegen sie eingeleitet.

2565 - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Oberhausen - Am Mittwoch (15.12.2021) kontrollierte eine Polizeistreife gegen Mitternacht einen Pkw-Fahrer, der auf der Donauwörther Straße unterwegs war. Während der Überprüfung nahmen die Beamten beim 38-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von rund ein Promille. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und nahmen den Fahrer mit auf die Polizeiinspektion. Es konnte bei der Personenüberprüfung festgestellt werden, dass der serbische Pkw-Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat. Deshalb konnte der 38-Jährige erst nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung von 500 Euro entlassen werden.

2566 - Schnellfahrer erwischt – Hundewelpen sichergestellt

BAB A8 / AS Dasing und Augsburg Ost / Fahrtrichtung Stuttgart - Am vergangenen Dienstag (14.12.2021) kurz vor 19:00 Uhr kontrollierte eine Streife der VPI Augsburg ein Fahrzeuggespann (VW-Transporter mit Anhänger) mit serbischer Zulassung, nachdem der Fahrer statt mit den vorgeschriebenen 80 km/h zum Teil mit bis zu 130 km/h unterwegs war. Nach Abzug aller Mess-Toleranzen konnte ihm ein gerichtsverwertbarer videodokumentierter Geschwindigkeitsverstoß von mehr als 40 km/h Überschreitung nachgewiesen werden. Das zu erwartende Bußgeld hierfür beläuft sich auf rund 720 Euro incl. Gebühren und Auslagen.

Außerdem konnte dem 55-Jährigen noch nachgewiesen werden, dass er drei ihm offenbar unbekannte Personen an unterschiedliche Zielörtlichkeiten unerlaubter Weise gegen Bezahlung beförderte. Das hierfür fällige Bußgeld beläuft sich incl. Gebühren und Auslagen auf knapp 1.580 Euro, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf gewerblichen Güterverkehr wurde eingeleitet.

Während der polizeilichen Maßnahmen konnten die Beamten Wimmern von Hunden, ausgehend vom Kofferraum des Fahrzeugs, wahrnehmen. Unter einer Decke verborgen, entdeckten sie zwei Hundeboxen mit zwei Zwergspitzwelpen darin. Da sich die Tiere in augenscheinlich schlechtem Allgemeinzustand befanden, wurde eine Amtsveterinärin zur Begutachtung hinzugezogen. Die geschätzt unter drei Monate alten Hunde wurden daraufhin sichergestellt und in einer Tierklinik unter Quarantänemaßnahmen untergebracht. Der 55-jährige Fahrer gab an, gleichzeitig auch Züchter der Zwergspitzwelpen zu sein, gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Tierschmuggels ermittelt. Außerdem wird wegen der festgestellten Verwahrlosung der Tiere ein Bußgeld nach dem Tierschutzgesetz bzw. Tiergesundheitsgesetz fällig, zudem werden ihm auch noch die Kosten für die viereinhalb monatige Quarantäne in Rechnung gestellt, was zusammengenommen eine Rechnung von insgesamt 6.260 Euro ergibt.

Der in Serbien wohnhafte 55-Jährige muss nun ein Bußgeld in Höhe von insgesamt rund 8.560 Euro bezahlen. Zur Sicherung des Bußgeldverfahrens musste der Mann noch an Ort und Stelle einen Teilbetrag als Sicherheitsleistung hinterlegen, zur Abdeckung des Restbetrages musste er ein in Deutschland wohnendes Familienmitglied als Bevollmächtigten benennen, bevor er seine Fahrt – ohne Hunde – fortsetzen durfte.