MARKTOBERDORF. Donnerstagmittag kam es in Marktoberdorf zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw.

Der Fahrer des Lkw fuhr von einem Verbrauchermarkt in Marktoberdorf-Nord aus in einem Kreisverkehr rechts in Richtung Ruderatshofen. Während der Kurvenfahrt fielen zahlreiche Getränkekisten von der Ladefläche, weil sich die Bordwand des vollgeladenen Anhängers öffnete.

Die Kisten wurden mit Hilfe der Feuerwehr Marktoberdorf und des Stadtbauhofs von der Straße entfernt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, es entstand kein Fremdschaden. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen ungenügender Ladungssicherung.

(PI Marktoberdorf)

