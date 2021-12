STRAUBING. Am Mittwoch, 15.12.2021, in der Zeit zwischen 01.30 Uhr und 06.30 Uhr wurde ein BMW 650i entwendet. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der mit Keyless-Go ausgestattete BMW 650i war in der Emanuel-Schikaneder-Straße in Straubing abgestellt. Bisher unbekannte Personen entwendeten in der Nacht bzw. den frühen Morgenstunden den in der Einfahrt abgestellten Pkw.

Die Kriminalpolizei Deggendorf hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Personen die am Mittwoch in der Zeit von 01.30 Uhr bis 06.30 Uhr in der Emanuel-Schikaneder-Straße verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Deggendorf, Tel. 0991/3896-0, in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PHK Johann Lankes, Tel. 09421/868-1012

Veröffentlicht am: 16.12.2021 um: 10:15 Uhr