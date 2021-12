ERLANGEN. (1703) Am Montag (13.12.2021) verabschiedete Polizeipräsident Roman Fertinger den Dienststellenleiter der Verkehrspolizei Erlangen, Polizeioberrat Wolfgang Baer, nach über 43 Dienstjahren im Rahmen einer kleinen Feierstunde in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird der Erste Polizeihauptkommissar Robert Meier.



Wolfgang Baer begann seinen Dienst bei der Bayerischen Polizei im Jahr 1978. Im Anschluss an die erfolgreich absolvierte Laufbahnprüfung für den mittleren Dienst (mittlerweile 2. Qualifikationsebene) war der gebürtige Fürther zunächst als Streifenbeamter bei der damaligen Polizeiinspektion Fürth-Ost eingesetzt. In dieser Zeit qualifizierte sich Wolfang Baer für das zweijährige Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst, welches er mit dem Aufstieg in den gehobenen Dienst abschloss (heute 3. Qualifikationsebene). Als Polizeikommissar kehrte Wolfgang Baer nach dem Studium nach Fürth zurück. Für die Dauer von 17 Jahren war er danach bei der damaligen Polizeiinspektion Fürth-West als Dienstgruppenleiter im Schichtdienst eingesetzt. Ab 2006 folgte die Tätigkeit in der Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Fürth, deren Leitung er im Jahr 2011 übernahm.

Am 01.01.2016 wurde Wolfgang Baer schließlich Leiter der Verkehrspolizeiinspektion in Erlangen, deren Zuständigkeitsbereich Teile der Autobahnen A3 und A73 umfasst. Aufgrund seiner vorbildlichen dienstlichen Leistungen qualifizierte er sich in dieser Funktion für den Aufstieg in die 4.Qualifikationsebene (vormals höherer Dienst).

Im Rahmen der feierlichen Verabschiedung brachte Polizeipräsident Roman Fertinger seine Wertschätzung für den Polizeioberrat auf den Punkt: „Mit Wolfgang Baer verliert die Bayerische Polizei eine herausragende Führungskraft!“. Für die Urteilsfindung kann der mittelfränkische Polizeichef nicht zuletzt auf die gemeinsame Zeit bei der Polizeiinspektion Fürth zurückblicken. Mit seiner herausragenden Fachlichkeit sowie seiner stets offen kommunizierten Meinung hatte sich Wolfgang Baer zu jeder Zeit als verlässlicher Kollege und wertvoller Berater erwiesen, wofür ihm Roman Fertinger bei dieser Gelegenheit aufrichtigen Dank entgegengebrachte. Dem Dank und den Glückwünschen für den anstehenden Ruhestand schlossen sich auch der Bürgermeister der Stadt Erlangen, Herr Jörg Volleth, sowie der stellvertretende Landrat, Herr Dr. Martin Oberle, an.



Wolfgang Baer selbst äußerte, dass er seine Wahl für den Polizeiberuf an keinem Tag der insgesamt 43 Jahre und drei Monate im Dienst der Bayerischen Polizei bereut habe. Den Dank und die Anerkennung, die ihm im Rahmen der Veranstaltung zu Teil wurden, gab er unmittelbar an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter und hob hervor, dass polizeiliche Erfolge nur möglich sind, wenn alle Beteiligten gut zusammenarbeiten. Das gelte nicht nur innerhalb der Polizei, sondern auch in der Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, dem Rettungsdienst, dem Technischen Hilfswerk sowie dem Zoll.

Als Nachfolger von Wolfgang Baer wird der Erste Polizeihauptkommissar Robert Meier ab dem 01.01.2022 die Geschicke der Erlanger Verkehrspolizei lenken. Der 54-Jährige ist in dieser Dienststelle kein Unbekannter - bereits seit 2016 ist er dort als stellvertretender Dienststellenleiter eingesetzt.

Erstellt durch: Michael Konrad