2551 - Mann onaniert am Hallenbad

Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (14.12.2021) gegen 10:00 Uhr kam es am Hallenbad in der Schwimmschulstraße zu einer exhibitionistischen Handlung. Der bislang unbekannte Täter blickte in Richtung der Umkleidekabinen des Bades und onanierte dabei. In der Umkleide befand sich zu diesem Zeitpunkt eine Schulklasse. Die sofortige Fahndung nach dem Täter verlief negativ.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte bittet unter 0821/323-2110 um Zeugenhinweise.

2552 - Brand einer Mobiltoilette

Innenstadt - Am Mittwoch, den 14.12.2021 gegen 18:30 Uhr zündete ein unbekannter Täter im Wolfsgäßchen 1 Toilettenpapier in einer Dixi-Toilette an. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr Augsburg gelöscht. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet unter 0821/323-2710 um Zeugenhinweise.

2553 – Erst hilflos, dann festgenommen

Oberhausen - Am Dienstag (14.12.2021) gegen 22:00 Uhr wurde die Polizei zu einer hilflosen Person in die Schönbergstraße gerufen. Vor Ort versorgte bereits ein Rettungswagen den Mann. Dabei fanden die Beamten und Retter verschiedene Betäubungsmittel auf. Außerdem lag noch ein Haftbefehl gegen den Mann vor. Aus diesem Grund wurde 55-Jährige nach erfolgter Behandlung festgenommen und in den Polizeiarrest gebracht.

2554 - Steinewerfer

Pfersee - Gestern (14.12.2021) gegen 18:00 Uhr warf ein Unbekannter in der Hessenbachstraße/ Ecke Kazböckstraße einen sieben Zentimeter großen Stein vom Bahndamm. Der Täter traf dabei die Windschutzscheibe einer 25-jährigen Autofahrerin, die dort gerade unterwegs war. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet unter 0821/323-2610 um Zeugenhinweise.

2555 - Störung der Totenruhe

Pfersee - In der Nacht von 13.12.2021 auf 14.12.2021 (Mo./Di.) wurden auf dem Westfriedhof in der Stadtberger Straße rund 15 Gräber durch einen unbekannten Täter beschädigt. Der Täter beschädigte dabei Grablaternen, trat Kreuze um und riss die Bepflanzung heraus. Der Schaden beläuft sich aktuell auf circa 1.500 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet unter 0821/323-2610 um Zeugenhinweise.

2556 - Schockanrufwelle

Stadtgebiet - In den letzten Tagen kam es im Stadtgebiet Augsburg wieder vermehrt zu sogenannten Schockanrufen. In sieben Fällen teilten die Anrufer mit, dass sich die unbekannten Anrufer als Polizeibeamten ausgegeben haben. Dabei kam es zu keinem Vermögensschaden, da alle Angerufenen die Betrugsmasche erkannten. Die Polizei rät bei solchen Anrufen sofort aufzulegen und keine persönlichen Daten zu nennen. Ähnlich gelagerte Fälle traten auch im Umland auf, dabei wird auf den heutigen Presseartikel 2560 verwiesen.

Mehr Infos unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

2557 - Zeugen gesucht

Innenstadt - Am Samstag (11.12.2021) gegen 21:15 Uhr fuhr ein grauer Opel Astra am Klinkerberg gegen ein Verkehrsschild und einen Mülleimer. Das Fahrzeug wurde an der Frontstoßstange stark beschädigt. Der Pkw entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle und konnte durch die Polizei geparkt im Umkreis festgestellt werden. Die Beamten stellten zur weiteren Spurenauswertung das Fahrzeug sicher. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter 0821/323-2110 um Zeugenhinweise.