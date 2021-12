OBERKOTZAU, LKR. HOF. Ein Heranwachsender forderte Dienstagnachmittag in einem Oberkotzauer Geschäft von einer Beschäftigten Bargeld. Dabei verlieh er seiner Forderung mit einem Messer in der Hand Nachdruck. Ohne Beute flüchtete der Räuber. Polizeibeamte nahmen ihn nach kurzer Fahndung vorläufig fest.

Gegen 13.30 Uhr betrat der 18-Jährige das Geschäft in der Gartenstraße, forderte von der Angestellten die Herausgabe von Bargeld und hielt dabei ein Messer in der Hand. Da die Frau zu erkennen gab, dass sich die Kasse nicht öffnen ließ, ergriff er ohne Beute die Flucht. Die Polizei aus Hof sowie der angrenzenden Bereiche leiteten schnelle und umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Im Bereich des Bahnhofes konnten sie den Flüchtigen ausfindig machen und widerstandslos festnehmen. Auf seiner Flucht hatte der junge Mann noch das mitgeführte Messer in die Sächsische Saale geworfen. Dieses wurde von den Beamten sichergestellt und der Spurensicherung übergeben.

Die Hintergründe der Tat sind nun Kern der Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof. Der 18-Jährige wird sich wegen eines versuchten Raubdeliktes strafrechtlich verantworten müssen.