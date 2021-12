Pfaffenhofen a. d. Ilm . Zwischen Sonntag, 12.12.2021 und Montag, 13.12.2021 wurde in ein Cafe in Pfaffenhofen a.d. Ilm eingebrochen.

Unbekannte Tatverdächtige brachen zwischen Sonntag, 18.00 Uhr und Montag 08.00 Uhr in ein Cafe am Hauptplatz in Pfaffenhofen a.d. Ilm ein und erbeuteten ersten Schätzungen zufolge einen unteren fünfstelligen Geldbetrag.

Der oder die Tatverdächtigen gelangten über das Außengerüst der Baustelle des Nachbargrundstücks über den 2. Stock mittels Brecheisen in das Cafegebäude. In der Folge wurde der sich im Keller befindliche Tresor aufgebrochen und die Geldboxen mit den Wochenendeinnahmen, sowie ein Schmuckstück entwendet.

Der Sachschaden beträgt knapp über 10000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.