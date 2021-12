REGENSBURG. Ein Unbekannter verschaffte sich Zugang zu einem Ärztehaus. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Vermutlich in der Nacht von Sonntag, 12.12.2021 auf Montag, 13.12.2021 drang ein bislang Unbekannter in ein Ärztehaus in der Günzstraße ein. Hier verschaffte er sich mit Gewalt Zugang zu den Geschäftsräumen eines Pflegedienstes und suchte wohl zielgerichtet nach Bargeld. An der Eingangstür zu einer Arztpraxis im selben Gebäudekomplex scheiterte der Einbrecher jedoch. Bei seiner Tat konnte der Unbekannte Bargeld erbeuten.

In beiden Fällen konnte die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg vor Ort Spuren sichern, die nun ausgewertet werden. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.