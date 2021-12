SCHNAITTENBACH, LKRS. AMBERG-SULZBACH. In einem Wald bei Schnaittenbach brannte am Wochenende eine selbstfahrende Arbeitsmaschine. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt wegen einer möglichen Brandstiftung und sucht Zeugen.

Am Montagmorgen, 13. Dezember 2021 bemerkte ein Zeuge gegen 05:00 Uhr einen stark beschädigten Holzvollernter (auch Harvester). Das für Rodungen in einem Wald beim sogenannten Buchbergparkplatz eingesetzte Arbeitsgerät war im Bereich der Fahrerkabine und des Anbaus vollständig ausgebrannt. Nach ersten Einschätzungen liegt der Sachschaden bei circa 100.000 Euro. Brandfahnder der Kriminalpolizei Amberg stellten Hinweise auf eine Brandstiftung fest. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen setzte ein bislang Unbekannter den Holzvollernter nach Donnerstagabend, 9. Dezember 2021 gegen 18:00 Uhr in Brand. Zur genauen Klärung der Brandursache soll auch ein Gutachter eingeschaltet werden.

Die Kriminalpolizei Amberg bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 zu melden.