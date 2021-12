Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

SELB, LKR. HOF. Am Freitagnachmittag fanden Schleierfahnder der Grenzpolizei Selb bei einer Kontrolle eine größere Menge Marihuana im Auto einer 45-Jährigen. Wie sich herausstellte, war ihr 25-jähriger Sohn dafür verantwortlich. Dieser sitzt nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof in Untersuchungshaft.

Gegen 17 Uhr stoppten die Grenzpolizisten den Peugeot nach der Einreise aus Tschechien. Im Verlauf der Kontrolle auf der Staatsstraße 2179 fanden die Beamten im Kofferraum des Fahrzeugs Marihuana im hohen zweistelligen Grammbereich. Anschließend durchsuchten sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof die Wohnung der Fahrerin in Selb und entdeckten dabei verschiedene Rauschgiftutensilien sowie Bargeld im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages. Während der polizeilichen Maßnahmen erschien der 25-jährige Sohn und räumte ein, der Eigentümer der Betäubungsmittel und aufgefundenen Gegenstände zu sein. Die Polizisten beschlagnahmten das Rauschgift sowie die zugehörigen Utensilien und nahmen den Mann fest. Anschließend übernahm die Kriminalpolizei Hof die Ermittlungen.

Am Samstagvormittag wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Haftbefehl gegen den tschechischen Staatsbürger erlassen. Dieser sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft und muss sich strafrechtlich wegen illegaler Einfuhr und Schmuggel von Betäubungsmitteln verantworten.