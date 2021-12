PEIßENBERG, LKR. BAD WEILHEIM-SCHONGAU. Am Samstag, den 11. Dezember 2021, wurde auf dem Firmengelände einer Kfz-Firma in der Schongauer Straße ein dort abgestelltes Fahrzeug beschädigt. Die Täter versuchten auch das Fahrzeug in Brand zu setzen. Die Kriminalpolizei Weilheim hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen.

Am frühen Samstagmorgen, 11. Dezember 2021, wurde gegen 04:30 Uhr, ein auf einem Firmengelände einer Kfz-Firma abgestellter Pkw beschädigt. Die Täter versuchten zudem das Fahrzeug in Brand zu setzen, was jedoch nicht gelang. Der entstandene Schaden an dem Fahrzeug wurde am Vormittag durch einen Mitarbeiter der Firma bemerkt und bei der Polizeiinspektion Schongau zur Anzeige gebracht.

Nach den daraufhin erfolgten ersten Maßnahmen vor Ort wurde der Fall vom Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim übernommen. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die ermittelnden Beamten sind nun auf der Suche nach Zeugen:

ZEUGENAUFRUF:

Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag bzw. am frühen Samstagmorgen, 11. Dezember 2021, insbesondere in der Zeit um 04:30 Uhr, im Bereich der Schongauer Straße in Peißenberg verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen?

Wer hat sonst in dem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die zur Klärung der Tat führen könnten?

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.