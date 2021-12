EISENBERG. Am Sonntagmittag fing ein Gartenschuppen in Eisenberg Feuer. Ein 33-jähriger Münchner, der sich auf Familienbesuch befand, entsorgte am späten Vormittag eine Handvoll Asche aus dem hauseigenen Kamin. Nachdem er diese mit den bloßen Händen nach draußen trug, ging er davon aus, dass die vom Vortag stammende Asche bereits erkaltet sei.

Wenige Stunden später musste ein 40-jähriger Anwohner dann Flammen an dem Holzschuppen feststellen. Er informierte die Feuerwehr und begann eigenständig damit das Feuer abzulöschen. Durch das vorbildliche Eingreifen des Nachbarn konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus und damit ein höherer Sachschaden verhindert werden. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe beträgt nach derzeitigem Kenntnisstand ca. 2500€.

Den Einsatz vor Ort leitete die Feuerwehr Eisenberg mit 25 Mann. Die Polizei Füssen unterstützte mit zwei Streifen.

(PI Füssen)