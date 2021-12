1888. Unfall zwischen Linienbus und Fußgängerin; eine Person schwer verletzt - Unterschleißheim

Am Freitag, 10.12.2021, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 53-Jähriger aus München als Fahrer eines Linienbusses der MVG die Straße Am Klosterfeld in Unterschleißheim in Richtung Siriusstraße und wollte in diese nach ersten Erkenntnissen nach links abbiegen.

Zur gleichen Zeit ging eine 54-Jährige aus dem nördlichen Münchner Landkreis als Fußgängerin auf den rechts der Straße Am Klosterfeld befindlichen Gehweg und wollte die Fahrbahn der Siriusstraße geradeaus überqueren.

Beim Linksabbiegen des Busfahrers kam es zu einem Zusammenstoß mit der Fußgängerin, die daraufhin auf die Fahrbahn geschleudert wurde und sich schwerer verletzte. Sie musste mit dem hinzugerufenen Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus befördert werden.

Der 53-Jährige und die im Bus befindlichen Fahrgäste blieben unverletzt.

Die Verkehrspolizei München führt die weiteren Ermittlungen zum Fall.

1889. Erneuter Zeugenaufruf nach Sturzgeschehen mit verstorbener Fußgängerin - Schwabing

Wie bereits berichtet befand sich eine 59-Jährige aus München in den frühen Morgenstunden des Sonntag, 01.08.2021, als vermeintliche Fußgängerin auf dem Heimweg von einer Feier. Dabei stürzte sie zu Boden und verletzte sich schwer.

Am Samstag, 27.11.2021, verstarb die 59-Jährige anhand ihrer schweren Verletzungen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand konnte die Rheinstraße auf Höhe Haus-Nr. 37 als Unfallort in Erfahrung gebracht werden. Weiterhin muss davon ausgegangen werden, dass die 59-Jährige mit dem Fahrrad unterwegs war. Nicht auszuschließen ist, dass sie mit dem Fahrrad einem Pkw auf dem Gehweg ausweichen musste und dadurch zu Sturz kam.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zu Fahrtrichtung der Fahrradfahrerin und einer möglichen Unfallbeteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

siehe Pressebericht 28.11.2021, Nr. 1804

1890. Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Linienbus; eine Person schwer verletzt - Isarvorstadt

Am Freitag, 10.12.2021, gegen 15:30 Uhr, fuhr ein 30-Jähriger aus München als Fahrer eines Linienbusses der MVG die Kapuzinerstraße in Richtung Isar. Dabei nutzte er den Sonderfahrstreifen für Busse. Im Bus befanden sich etwa zehn Fahrgäste, darunter unter anderem ein 10-Jähriger aus München, der ordnungsgemäß auf einem Sitz im Bereich der Türen saß.

Zur selben Zeit befand sich ein 26-Jähriger aus München als Fußgänger an der Kapuzinerstraße und beabsichtigte nach ersten Erkenntnissen diese zu überqueren.

Als sich der 30-jährige Fahrer des Busses ungefähr auf Höhe des 26-Jährigen befand, trat dieser hinter einem weiteren verkehrsbedingt auf dem stadteinwärtigen Fahrstreifen haltenden Linienbus hervor, weshalb es zu einem Zusammenstoß mit dem Bus kam. Dadurch wurde der 26-Jährige auf die Straße geworfen und schwerer verletzt. Durch eine vom Busfahrer eingeleitete Gefahrenbremsung verletzte sich der 10-jährige Insasse des Busses leichter.

Der 26-jährige verletzte Fußgänger musste mit einem hinzugerufenen Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 30-jährige Fahrer des Busses wurde ebenfalls zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Durch den Zusammenstoß wurde der Bus leicht beschädigt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt die Verkehrspolizei München.

1891. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kind; eine Person schwer verletzt - Aschheim

Am Samstag, 11.12.2021, gegen 15:10 Uhr, hielt sich ein 6-Jähriger aus dem nordöstlichen Landkreis München gemeinsam mit Freunden auf einer Wiese bzw. dem Gehweg nördlich vom Herzogstandbogen auf, um dort Fangen zu spielen. Am Fahrbahnrand zur Wiese, wo die Kinder spielten, stand ein geparkter Anhänger.

Zeitgleich befuhr ein 53-Jähriger aus dem nordöstlichen Landkreis München mit seinem Pkw Dodge den Herzogstandbogen in östliche Richtung, um dort in einem Grundstück einzufahren. Dafür holte er aufgrund der Fahrzeuggröße nach links aus, um anschließend rechts abzubiegen.

In der Folge lief der 6-Jährige hinter dem geparkten Anhänger auf die Straße und wurde durch den Pkw des 53-Jährigen erfasst. Dadurch verletzte sich der 6-Jährige schwerer, weshalb er durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung verbracht werden musste.

Die Verkehrspolizei München führt die weiteren Ermittlungen zum Fall.

1892. Größerer Polizeieinsatz aufgrund gemeldeter Schüsse - Maxvorstadt

Am Samstag, 11.12.2021, gegen 22:15 Uhr, meldete sich beim Polizeinotruf 110 eine Mitteilerin und gab an, soeben in der Schellingstraße Schüsse gehört und Mündungsblitze gesehen zu haben. Aufgrund dessen wurden mehr als zehn Streifen zur Einsatzörtlichkeit gesandt.

Da es sich um eine unklare Lage handelte, nutzten die eingesetzten Kräfte die ihnen zur Verfügung gestellte Schutzausrüstung, bevor sie den beschriebenen Bereich absuchten. Im Verlauf der Absuche konnten keine Hinweise gewonnen werden, die einen Gebrauch von Schusswaffen erklären. Eine zusätzliche Befragung weiterer vor Ort befindlicher Personen ergab zudem keine weiteren Hinweise. Deswegen wurde nach ca. einer halben Stunde vom Einsatzleiter vor Ort entschieden, den Einsatz zu beenden.

Nach derzeitigem Stand werden pyrotechnische Gegenstände als Ursache für die Knallgeräusche vermutet.

1893. Festnahme nach exhibitionistischer Handlung - Bogenhausen

Am Samstag, 11.12.2021, gegen 12:40 Uhr, erhielt die Einsatzzentrale der Polizei München einen Anruf über einen mutmaßlichen Exhibitionisten, der sich zu der gegenwärtigen Zeit in der U4 aufhielt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Exhibitionist, ein 26-jähriger Slowake, mehrere Stunden mit der U-Bahn, bis diese durch die Fahrerin an einer Wendeanlage gestoppt wurde. Nach dem Stopp führte diese, eine 21-Jährige aus München, einen Kontrollgang durch die U-Bahn durch, wobei sie auf den 26-Jährigen traf.

Dabei hatte dieser sein Geschlechtsteil entblößt und manipulierte an diesem, wobei er Blickkontakt zur 21-Jährigen suchte. Da er dies trotz Ansprache nicht unterließ, wurde die Polizei verständigt.

Die vor Ort eingesetzte Streife konnte den 26-Jährigen festnehmen und zu einer Polizeiinspektion verbringen. Im Verlauf der weiteren Anzeigenaufnahme leistete der 26-Jährige dann Widerstand, wobei einer der beiden Polizeibeamten leicht verletzt wurde.

Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der 26-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und wird im Laufe des heutigen Tages vorgeführt.

Er wurde angezeigt wegen der exhibitionistischen Handlung und dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt unter anderem das Fachkommissariat 15 (Sexualdelikte).

1894. Brand in Tiefgarage - Untermenzing

Am Freitag, 10.12.2021, gegen 23:25 Uhr, gingen mehrere Anrufe beim Polizeinotruf 110 ein, die mitteilten, dass es in einer Tiefgarage in der Von-Reuter-Straße in Untermenzing brennen würde. Aufgrund dessen wurden mehrere Polizeistreifen zur Unterstützung der vor Ort eingesetzten Feuerwehr zur Tatörtlichkeit beordert.

Da es aus der Tiefgarage heraus stark rauchte, wurden die vor Ort befindlichen Anwohner evakuiert und an einer Sammelstelle in einem Wärmebus verbracht. Dabei wurde die Feuerwehr von geschlossenen Einheiten der Münchner Polizei unterstützt. Die dadurch zum Teil offenstehenden Wohnungen wurden währenddessen von Polizeibeamten gesichert.

Nach ca. 40 Minuten konnte das Feuer durch die Feuerwehr gelöscht werden, so dass die Anwohner zurück in ihre Wohnungen konnten. Es wurden keine Personen verletzt.

Durch das Feuer brannten fünf Pkw total aus, sechs weitere wurden durch den Rauch stark verrußt und beschädigt. Der Schaden an dem Komplex und den Fahrzeugen beläuft sich in einem hohen sechsstelligen bis möglicherweise siebenstelligen Betrag. Eine erste Begutachtung durch einen Brandfahnder der Polizei München ergab noch keine belastbare Brandursache, weshalb weiter in alle Richtungen ermittelt wird.

Die Ermittlungen führt das Kommissariat 13 (Brand).