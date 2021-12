OTTOBEUREN. Am Samstag, 11.12.2021, geriet gegen 22:45 Uhr die Garage eines Mehrfamilienhauses in Ottobeuren in Brand. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannten die Garage sowie der angebaute Hobbyraum völlig aus. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Bei dem Brand waren insgesamt 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ottobeuren sowie ein Einsatzfahrzeug des Rettungsdienstes im Einsatz. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Memmingen sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen (KDD) geführt. Die weitere Sachbearbeitung zur Klärung der Brandursache wird durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen übernommen. (KPI Memmingen – KDD)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).