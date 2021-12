Seit heute früh (11.12.2021) wird die 49-jährige MARSCHALL, Judith vermisst.

Frau MARSCHALL verließ am Samstagmorgen eigenständig ihr Wohnanwesen in Stadtbergen, kehrte bisher nicht nach Hause zurück und meldet sich nicht mehr bei ihren Angehörigen. Zuletzt wurde sie gegen 08.00 Uhr in Augsburg im Ortsteil Pfersee gesehen. Eingeleitete Suchmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich Frau MARSCHALL in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte.

Frau MARSCHALL ist etwa 1,75 m groß, schlank und hat schulterlange, gelockte braune Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer grau-beigen Winterjacke bekleidet. Möglicherweise ist Frau MARSCHALL mit einem grünen Citroen Berlingo mit Augsburger Kennzeichen unterwegs.

Hinweise bitte an die sachbearbeitende Polizeiinspektion Augsburg 6 über 0821/323-2610 oder jede andere Polizeidienststelle.