WEIDEN I.D.OPF. Ein Mann wurde in seiner Wohnung beraubt. Er wurde dabei leicht verletzt.

Am Mittwoch, den 8. Dezember 2021, gegen 19.15 Uhr befand sich ein 28-jähriger Mann gerade im Badezimmer, als er ein lautes Krachen hörte. Der Mann verließ daraufhin das Badezimmer, da er nachschauen wollte, woher der Lärm kam. Hier stieß er auf drei ihm bekannte Männer, die sofort auf den 28-Jährigen losgingen. Einer der Männer hat ihn am Hals gepackt und ihm den Mund zugedrückt. Anschließend wurde dem Opfer mehrmals ins Gesicht geschlagen, bevor die drei Männer fluchtartig die Wohnung verließen. Durch die Gewalthandlungen gegen ihn, wurde der 28-Jährige leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihm sind bei der Tathandlung mehrere Mobiltelefone entwendet worden. Durch den Raub entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.D.OPf. führt die weiteren Ermittlungen zu dem Fall.