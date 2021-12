REGENSBURG. Am Donnerstagabend verabredeten sich ein Mann und eine Frau in einem Park. In der Folge soll es zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein. Der Beschuldigte konnte nach einer Flucht von der Polizei festgenommen werden.

Am Donnerstag, 9. Dezember 2021, gegen 19 Uhr, ging beim Polizeinotruf eine Mitteilung einer 22-jährigen Frau ein. Sie teilte mit, dass es kurz zuvor im Dörnbergpark in Regensburg zu einem sexuellen Übergriff auf sie gekommen sei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sie sich dort über ein Internetportal mit einem 35-jährigen Mann verabredet. Im Rahmen des Treffens soll es dann zu dem Übergriff gekommen sein, in dessen Folge der Beschuldigte vom Tatort geflüchtet sein soll.

Die Polizei leitete sofort kriminalpolizeiliche Maßnahmen und eine umfangreiche Fahndung nach dem Verdächtigen ein. Er konnte wenig später in Tatortnähe von Einsatzkräften festgenommen werden.

Die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Vergewaltigung werden von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg geführt.

Die Polizei rät gerade bei Internetbekanntschaften zur Vorsicht! Erste Treffen sollten stets an belebten und hell erleuchteten Orten vereinbart werden.