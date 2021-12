1880. Illegale Prostitution – Pasing und Bogenhausen

Fall 1:

Im Rahmen von Ermittlungen des Kommissariats 35 ergab sich der Verdacht, dass in einer Pension in Pasing mehrere Personen der illegalen Prostitution nachgehen. Aufgrund dessen wurden die Räumlichkeiten der Pension am Donnerstag, 09.12.2021, ab 12:30 Uhr, kontrolliert.

Hierbei konnten fünf Frauen im Alter zwischen 24 und 32 Jahren, alle ohne festen Wohnsitz in Deutschland, angetroffen werden.

Gegen die fünf angetroffenen Frauen wurden Strafanzeigen (unter anderem Ausübung der verbotenen Prostitution) gefertigt.

Fall 2:

Ebenfalls am Donnerstag, 09.12.2021, gegen 17:00 Uhr, begaben sich Polizeibeamte des Kommissariats 35 zu einer Wohnung in der Prinzregentenstraße. Zuvor geführte Ermittlungen hatten auch in diesem Fall den Verdacht ergeben, dass in dieser Wohnung der illegalen Prostitution nachgegangen wird.

Im Rahmen der Kontrolle dieser Wohnung konnten drei Frauen angetroffen werden. Bei einer angetroffenen Frau, einer 25-jährigen rumänischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland, ergab sich ein konkreter Tatverdacht hinsichtlich der unerlaubten Prostitutionsausübung.

Diese erwartet nun eine Anzeige aufgrund der verbotenen Ausübung von Prostitution.

Das Kommissariat 35 führt die Ermittlungen fort.

1881. Kleintransporter kollidiert mit Baum; eine Person verletzt – Aying

Am Donnerstag, 09.12.2021, gegen 11:00 Uhr, fuhr ein 27-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Kleintransporter Toyota auf der Miesbacher Straße, Kreisstraße M 9, von Faistenhaar aus kommend in Richtung Kleinkarolinenfeld.

Nachdem eine größere Menge Schnee von einem Baum auf die Windschutzscheibe des Kleintransporters gefallen war, verlor der 27-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er zunächst einen Leitpfosten und kippte danach im Straßengraben nach links gegen einen Baum.

Durch die Kollision wurde die Fahrerkabine des Kleintransporters stark eingedrückt und der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Dieser musste in der Folge durch die Feuerwehr befreit werden.

Der 27-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Kleintransporter entstand Schaden in Höhe von mehr als zehntausend Euro.

Gegen 11:20 Uhr befuhr eine Streifenbesatzung der Münchner Polizei die Miesbacher Straße (Staatsstraße 2367) von Höhenkirchen aus kommend in Richtung Faistenhaar. Die Einsatzkräfte befanden sich auf dem Weg zur Aufnahme des geschilderten Verkehrsunfalls. Im Bereich einer Linkskurve kam der Streifenwagen Pkw, BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dort zwei Bäume.

Die beiden Polizeibeamten wurden durch den Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Dienstfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgte in beiden Fällen durch das Unfallkommando der Münchner Verkehrspolizei.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Verkehrspolizei geführt.

1882. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Untermenzing

Am Donnerstag, 09.12.2021, gegen 13:05 Uhr, fuhr ein 43-Jähriger mit einem Fahrrad auf der Von-Reuter-Straße in Richtung Nymphenburg und beabsichtigte die Kreuzung zur Manzostraße in gerader Richtung zu überqueren.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 33-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit einem Pkw VW die vorfahrtsberechtigte Manzostraße in Richtung Moosach.

Nachdem der Fahrradfahrer in den Kreuzungsbereich eingefahren war, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw. Der 43-Jährige wurde hierdurch auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte im Anschluss auf die Fahrbahn. Der Fahrradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und durch einen Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung Manzostraße/Von-Reuter-Straße für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

Hinweis der Münchner Polizei:

Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, können durch diese Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Deshalb empfiehlt die Münchner Polizei allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

1883. Verkehrsunfall bei Abbiegevorgang; eine Person verletzt – Haidhausen

Am Freitag, 10.12.2021, gegen 00:45 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Polizeibeamter mit einem Streifenwagen Pkw VW, die Einsteinstraße stadtauswärts und beabsichtigte an der Kreuzung zum Leuchtenbergring nach rechts in diese abzubiegen.

Zeitgleich befuhr eine 22-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Tirschenreuth, mit einem Fahrrad den Radweg der Einsteinstraße, ebenfalls stadtauswärts und wollte im weiteren Verlauf die Kreuzung zum Leuchtenbergring in gerader Richtung überqueren.

Im Rahmen des Abbiegevorgangs des Streifenfahrzeuges kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 22-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Unfallkommando der Münchner Verkehrspolizei geführt.

1884. Zwei versuchte Einbrüche in Gewerbebetriebe – Trudering

In der Zeit vom Samstag, 04.12.2021, 09:00 Uhr, bis Mittwoch, 08.12.2021, 10:30 Uhr, gelangten ein oder mehrere unbekannte Täterinnen bzw. Täter an zwei verschiedene Geschäftsräume in einem Gebäude und versuchten an diesen die Eingangstüren mittels eines unbekannten Hebelwerkzeuges gewaltsam zu öffnen.

Beides misslang, weshalb es zu keinem Eindringen in die Geschäftsräume kam.

Daraufhin wurde von einem weiteren Fortgehen abgesehen und die beiden Tatörtlichkeiten wurden in unbekannte Richtung verlassen. Durch das Hebeln an den jeweiligen Türen entstand jeweils ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zu den Fällen führt das Fachkommissariat 52 (Einbruch in gewerbliche Objekte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Friedenspromenade/Hugo-Weiss-Straße/Felicitas-Füss-Straße/Ottilienstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1885. Brandfall – Olympiapark

Am Donnerstag, 09.12.2021, gegen 21:05 Uhr, gingen sowohl bei der Polizei München als auch bei der Feuerwehr München mehrere Mitteilungen über eine Rauchentwicklung in einem Hochhaus im Bereich des Olympiaparks ein.

Durch die Einsatzkräfte konnte vor Ort ein brennendes Sofa im Untergeschoss des Hochhauses als Ursache für die Rauchentwicklung festgestellt werden. Der Brand konnte in der Folge durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, werden durch das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei geführt.

1886. Versuchtes Tötungsdelikt – Festnahme des Tatverdächtigen nach Öffentlichkeitsfahndung

-siehe Nachtrag zur Medieninformation vom 07.12.2021, Nr. 1866

Wie bereits berichtet wurde am Dienstag, 07.12.2021, gegen 00:15 Uhr, ein 22-Jähriger, der in München wohnhaft ist, im 6. Stock eines Treppenhauses im Münchner Stadtteil Maxhof von anderen Bewohnern schwer verletzt aufgefunden. Der 22-Jährige blutete stark und wurde umgehend mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurde der 22-Jährige mit einem Messer im Halsbereich verletzt. Es bestand eindeutig Lebensgefahr.

Die weiteren Ermittlungen wurden von der Mordkommission des Polizeipräsidiums München übernommen.

In diesem Zusammenhang wurde mittels einer Öffentlichkeitsfahndung ein 24-jähriger Syrer ohne festen Wohnsitz gesucht, der dringend tatverdächtig ist.

Dieser Tatverdächtige konnte nun nach intensiven polizeilichen Fahndungsmaßnahmen am Donnerstag, 09.12.2021, gegen 16:00 Uhr, durch Zivilkräfte der Polizeiinspektion Moosach und der Zielfahndung des Polizeipräsidiums München im Stadtteil Moosach festgenommen werden. Bei der Festnahme leistete er keinen Widerstand. Er wird nun im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheiden wird.

Zum Tatmotiv gibt es noch keine neuen Erkenntnisse, da der schwer verletzte 22-Jährige nach wie vor nicht vernehmungsfähig ist.