FELDKIRCHEN, OT Hierlbach: Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Donnerstag gegen 23:00 Uhr eine Scheune in Brand.

Gegen 23:00 Uhr wurde der integrierten Leitstelle der Brand einer Scheune in Hierlbach mitgeteilt. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Personen, welche sich im angrenzenden Wohnhaus befanden, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. In der Scheune wurde neben Maschinen auch 30 Tonnen Kunstdünger gelagert. Eine Schadstoffmessung wurde durch die Feuerwehr durchgeführt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit.

Die Feuerwehren der Stadt und des Landkreises waren zeitnah mit starken Kräften vor Ort. Die Scheune konnte nicht mehr gerettet werden und brannte komplett nieder. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude konnte verhindert werden.

Die Kriminalpolizei war zur Aufnahme vor Ort und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden wird auf ca. 500.000 Euro geschätzt