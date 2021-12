REGEN. Am Donnerstag (09.12.2021) gegen 18.00 Uhr geriet eine Matratze in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Regen in Brand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 150.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Matratze in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses in Brand. Die Ursache ist derzeit noch unklar. Alle Bewohner des Wohnanwesens konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Es wurde niemand verletzt. Nach derzeitigem Stand wird von einem Sachschaden von ca. 150.000 Euro ausgegangen.

An der Brandstelle waren Kräfte der FW Regen und FW Bärndorf im Einsatz.

Nachdem die Brandursache bislang nicht definitiv festgestellt werden konnte, übernimmt die weitere Sachbearbeitung die Kriminalpolizei Deggendorf.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Franz Wittenzellner, EPHK,

Tel. 09421 / 868 – 1410

(Veröffentlicht: 09.12.2021, 21.35 Uhr)