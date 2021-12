GRAFENWÖHR, LKR NEUSTADT A.D.WALDNAAB. Die Polizeiinspektion Eschenbach i.d.OPf. vollzog am Montag einen Durchsuchungsbeschluss in Grafenwöhr und nahm in der Folge zwei Männer wegen Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen fest.

Ein 19- Jähriger geriet in den Fokus der Polizei in Eschenbach i.d.OPf., da er in der Vergangenheit über ein Online-Portal Cannabis bestellt hatte. Nachdem sich durch umfangreiche polizeiliche Ermittlungen zudem Hinweise auf einen unerlaubten Betäubungsmittelhandel durch ihn verdichtet haben, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. ein richterlicher Beschluss zur Durchsuchung seiner Wohnung erwirkt. Beim Vollzug dieses Beschlusses trafen die Polizeibeamten neben dem Wohnungsbesitzer noch auf einen 21-jährigen Mann, der verdächtig ist, an den Rauschgiftgeschäften beteiligt zu sein. Im Zuge der Durchsuchung der Wohnung fanden die Ermittler eine große Menge an Rauschgift und Bargeld im fünfstelligen Bereich sowie weitere Beweismittel. Die beschlagnahmte Rauschgiftmenge hätte mindestens 22.000 Konsumeinheiten erbracht. Der Marktwert wird von den Ermittlern auf mindestens 24.000 Euro geschätzt.

Die beiden jungen Männer wurden wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. wurden sie dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Weiden i.d.OPf. vorgeführt, welcher Haftbefehle gegen die Beiden erließ. Die jungen Männer wurden in eine verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zu diesem Fall führt die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf.