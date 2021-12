2512 - Jugendliche sexuell belästigt: Zeugin gesucht



Friedberg – Erst jetzt wurde der Kripo Augsburg ein Vorfall gemeldet, der sich bereits am 26.11.2021 (Fr.) gegen 21.50 Uhr im Bereich der Wulfertshauser Straße / Aichacher Straße ereignet hat.

Eine 14-Jährige lief von der Wulfertshauser Straße kommend in Richtung Stadtmitte, als sie kurz vor dem Volksfestplatz von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Im Anschluss begrabschte sie der Unbekannte über der Kleidung an der Brust und im Intimbereich, wurde dann jedoch beim mutmaßlichen Versuch das Mädchen ins Gebüsch zu ziehen gestört, als eine Passantin hinzukam. Hierbei konnte die Jugendliche entkommen und sich nach Hause flüchten. Erst zehn Tage später informierte das Mädchen ihre Familie von dem Vorfall, die dann Anzeige bei der Polizei erstattete.

Der Täter konnte von der Geschädigten nur vage beschrieben werden:

Männlich, Mitte 40, ca. 180 cm groß und kräftig, hatte eine tiefe Stimme und sprach deutsch; über seine Bekleidung ist nichts bekannt.

Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Friedberger Bevölkerung zu dem Vorfall. Zeugen - insbesondere jedoch die Frau mittleren Alters, die möglicherweise Schlimmeres verhindert hat - werden gebeten, sich unter 0821/323 3810 zu melden.

2513 – Brückenwerfer: Zeugen gesucht

Bundesstraße B17/ Graben/ FR Süden – Am gestrigen Mittwoch (08.12.2021) gegen 12.00 Uhr war ein VW Golf auf der B17 in Richtung Süden unterwegs. Auf Höhe einer Brücke bei Graben wurde das Fahrzeug von einem unbekannten Gegenstand getroffen, wodurch das Panoramadach vollständig zerbrach. Die beiden Insassen wurden dabei nicht verletzt, am Pkw entstand Schaden in Höhe von ca.1.000 Euro.

Bereits am 20.11.2021 (Samstag) ereignete sich auf der B17, Höhe Klosterlechfeld, ein ähnlicher Fall. Dort war gegen 19.50 Uhr ebenfalls ein VW Golf in Richtung Augsburg unterwegs. Auch dieser Pkw wurde unterhalb einer Brücke von einem Gegenstand getroffen. Die Fahrerin kam durch ein anschließendes Lenkmanöver mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Sie und ihre Beifahrerin blieben jedoch unverletzt. Unmittelbar vor dem Unfall befanden sich offenbar zwei Personen mit Kapuzenpullis auf der Brücke, die sich anschließend entfernten.

Die Autobahnpolizei Gersthofen bittet in beiden Fällen unter Tel. 0821/323-1910 um Zeugenhinweise.

Außerdem wird um Mitteilung von anderen Verkehrsteilnehmern gebeten, die ggf. in ähnliche Situationen geraten sind oder relevante Beobachtungen gemacht haben.

2514 - Betrunken unterwegs: schon wieder erwischt

Stadtbergen – Gestern Abend (08.12.2021) gegen 20.15 Uhr, wurde eine Transporter-Fahrerin im Tannenweg kontrolliert. Hierbei gab die 34-Jährige an, ihren Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Allerdings stellten die Beamten Alkoholgeruch bei ihr fest, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab anschließend einen Wert von über 1,6 Promille, was wiederum eine Blutentnahme zur Folge hatte. Im Rahmen der weiteren Überprüfung stellte sich dann heraus, dass der Führerschein der Frau bereits am 22.10.2021 sichergestellt worden war. Anlass war eine Trunkenheitsfahrt mit knapp 1,9 Promille. Die 34-Jährige wird nun erneut wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt, hinzu kommt eine Anzeige wegen Fahren trotz Fahrverbots und ihren Führerschein wird sie wohl noch deutlich länger nicht mehr vorzeigen können.

2515 - Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Dillingen - Am 08.12.2021 gegen 20.20 Uhr wurde in der Donaustraße ein 42-Jähriger in stark schwankender Fahrweise mit seinem Fahrrad angetroffen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,8 Promille. Der 42-Jährige musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

2516 - Alkoholisierter Pkw-Fahrer überschlägt sich



Aichach - Am Dienstag, 08.12.2021, fuhr ein 68-jähriger Pkw-Führer mit seinem Opel gegen 19:35 Uhr auf der Staatsstraße 2338 von Sielenbach kommend in Richtung Klingen. Kurz nach der Abzweigung nach Blumenthal kam der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und geriet anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Opel im angrenzenden Acker und blieb auf der Seite liegen. Eine entgegenkommende 21-jährige Pkw-Fahrerin erkannte den Schleudervorgang des Unfallfahrzeugs rechtzeitig und konnte abgesetzt bremsen. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten Polizeibeamte deutlichen Alkoholgeruch bei dem 68-Jährigen. Ein anschließender freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der Rettungsdienst brachte den Unfallverursacher mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, wo eine Blutentnahme zur Feststellung des Blutalkoholwertes durchgeführt wurde. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein des Beschuldigten sicher. Der totalbeschädigte Opel musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf ca. 10.000 Euro.