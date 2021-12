ESTENFELD, LKR. WÜRZBURG. Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am späten Dienstagnachmittag im Heizungsraum eines Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner wurde durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt. Es entstand beträchtlicher Sachschaden, der nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen dürfte.



Gegen 16.30 Uhr war bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen Brand am Lebersberg eingegangen. Als die Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Würzburg-Land am Einsatzort eintrafen, drang dichter Rauch aus dem Wohnhaus. Die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren begannen mit den Löscharbeiten und bekamen den Brand schnell unter Kontrolle.



Ein Bewohner, der offenbar noch selbst Löschversuche unternommen hatte, wurde aufgrund von Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst versorgt und leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.



Die Ausbruchstelle des Brandes konnte im Heizungskeller des Wohnhauses lokalisiert werden. Die Ursache ist derzeit allerdings noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die von Brandspezialisten der Kriminalpolizei Würzburg geführt werden.