1875. Raubdelikt unter Jugendlichen – Trudering

Am Mittwoch, 01.12.2021, gegen 19:00 Uhr, verständigte ein 15-Jähriger mit Wohnsitz in München, den Polizeinotruf 110 und teilte mit, dass er und Freunde von ihm soeben von mehreren unbekannten Jugendlichen überfallen wurden. Dabei sollen mehrere Kopfhörer sowie Kleidung geraubt worden seien.

Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die beiden Jugendgruppen in der Nähe des U-Bahnhofs Trudering aufeinandertrafen. Der 15-Jährige und seine beiden Bekannten wurden zunächst durch die Unbekannten angesprochen und nach Wertgegenständen durchsucht. Im Verlauf kam es dabei zur körperlichen Auseinandersetzung, bei der die Unbekannten Kopfhörer und ein Kleidungsstück erlangten. Anschließend flüchteten sie vom Tatort.

Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen führte zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen. Hierbei handelt es sich um zwei 14-Jährige mit Wohnsitzen in München. Diese trugen bei ihrer Festnahme Teile der Tatbeute bei sich, die sichergestellt wurden.

Die Beamten brachten die beiden Tatverdächtigen zunächst zu einer Polizeidienststelle und zeigten sie unter anderem wegen Raubes an. Während einer der 14-Jährigen die Dienststelle nach Abschluss der Anzeigenaufnahme verlassen durfte, wurde der andere in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München verbracht. Dieser war in der Vergangenheit bereits wegen eines anderen Raubdelikts auffällig geworden.

Die Staatsanwaltschaft München I beantragte einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 14-Jährigen, den der Ermittlungsrichter auch bestätigte. Der 14-Jährige wurde deshalb in eine JVA gebracht.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 23.

1876. Einbruch in Wohnung – Untergiesing

Am Mittwoch, 08.12.2021, bemerkte eine 41-Jährige mit Wohnsitz in München die Beschädigung ihrer Terrassentür. Daraufhin verständigte sie den Notruf 110 der Polizei.

Die Tatortaufnahme vor Ort ergab, dass sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 08:15 Uhr bis 17:45 Uhr gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafften. Anschließend durchsuchten der oder die unbekannten Täter die Wohnung und entwendeten Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten sie vom Tatort.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schönstraße, Oertlinweg und Quagliostraße (Untergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1877. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Berg am Laim

Am Mittwoch, 08.12.2021, gegen 17:30 Uhr, teilte ein vermeintlicher Handwerker einer über 90-Jährigen mit Wohnsitz in München telefonisch mit, dass ihr Trinkwasser mit Legionellen verunreinigt sei und sie das Wasser nicht mehr nutzen dürfe.

Ferner teilte der Anrufer mit, dass sich ein Handwerker bereits vor ihrer Wohnanschrift befände.

Die Seniorin ließ den vermeintlichen Handwerker in ihre Wohnung und begab sich gemeinsam mit diesem in ihr Badezimmer. Dort gab er vor, das Wasser auf Legionellenbefall zu prüfen. Nach etwa 15 Minuten verließ der unbekannte Täter die Wohnung, unter dem Vorwand im Keller noch etwas überprüfen zu müssen.

Erst in den Abendstunden bemerkte die über 90-Jährige, dass sich während der Anwesenheit des vermeintlichen Handwerkers ein weiterer unbekannter Täter in ihrer Wohnung aufgehalten hatte, diese durchsucht und Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet hatte.

Das Kommissariat 65 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 175 cm groß, sprach Hochdeutsch, dunkelblonde, mittellange Haare; dunkle Hose, dunkelgraue Jacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Riedgaustraße, Neumarkter Straße und Streitfeldstraße (Berg am Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

1878. Pkw kollidiert mit Straßenbahn; drei Personen verletzt – Ludwigsvorstadt

Am Mittwoch, 08.12.2021, gegen 15.20 Uhr, fuhr ein 78-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw auf der Arnulfstraße in Richtung stadteinwärts. Auf Höhe des Starnberger Flügelbahnhofes wollte er wenden und befuhr dazu die Straßenbahngleise. An dieser Stelle verbietet Zeichen 272 (Verboten des Wendens) das Wenden.

Im Gleisbereich kam es trotz einer Schnellbremsung durch den Straßenbahnfahrer zu einem Zusammenstoß zwischen Straßenbahn und Pkw.

Der 78-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine 57-Jährige und eine 69-Jährige (beide mit Wohnsitzen in München), die sich als Fahrgäste in der Straßenbahn befanden, wurden ebenfalls verletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1879. Einsatzbilanz zum Versammlungsgeschehen vom 08.12.2021

Am Mittwoch, 08.12.2021, fand im Stadtgebiet München eine sich fortbewegende Versammlung im Zusammenhang mit den derzeitigen Corona-Maßnahmen statt. Diese wurde zuvor ordnungsgemäß beim Kreisverwaltungsreferat München angezeigt und begann gegen 18:00 Uhr.

Als sich die Versammlung mit in der Spitze 1.450 Teilnehmern auf der Ludwigstraße befand, musste diese durch die Polizei angehalten werden. Der Grund war, dass eine große Anzahl der Teilnehmer sich weder an die Maskentragepflicht noch an die Mindestabstände hielten. Der Versammlungsleiter wurde erneut auf die Durchsetzung der Auflagen hingewiesen. Im weiteren Gespräch mit dem Versammlungsleiter wurde sich geeinigt, zum Ausgangsort für eine Abschlusskundgebung zurückzukehren. Gegen 20:00 Uhr wurde dort die Versammlung durch den Versammlungsleiter beendet.

Im Verlauf der Versammlung kam es zu mehreren Verstößen nach dem Versammlungsgesetz, Beleidigungen und Verstößen gegen die Maskenpflicht.