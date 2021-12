PASSAU. Am Dienstagnachmittag beobachtete ein Markteiter eines Lebensmittelgeschäftes vier Personen beim Ladendiebstahl. Die Polizei nahm die Tatverdächtigen fest. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Dienstag, 07.12.2021, gegen 16:15 Uhr betraten vier Männer im Alter von 22 bis 45 Jahren einen Supermarkt in Passau. Die vier Personen packten schließlich Spirituosen mit einem Wert im dreistelligen Bereich in einen Rucksack und verließen das Geschäft. Der Marktleiter konnte das Zusammenwirken der Tatverdächtigen beobachten und die vier Personen aufhalten.

Die verständigte Polizei nahm alle vier Personen fest und stellte das Diebesgut sicher.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen gegen die vier Tatverdächtigen, unter anderem wegen Bandendiebstahls, aufgenommen.

Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls wurde der 22-jährige Tatverdächtige in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 08.12.2021, 15:55 Uhr