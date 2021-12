- - -in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg- - -

2493 – Erfolgreiche Schleierfahnder: Sandwich mit besonderem Belag

BAB A8 / Höhe Friedberg / Parkplatz Kirchholz - Am vergangenen Samstag (04.12.2021) gegen 14.15 Uhr kontrollierten Schleierfahnder der VPI Augsburg einen Reisebus (internationaler Linienbus) auf der angedachten Fahrtroute Dortmund-Italien (Sizilien) auf dem Rastplatz Kirchholz. Hierbei trafen sie auf einen 34-jährigen Italiener mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen und schauten sich dessen Gepäck näher an. In einer mitgeführten Tasche fanden sie insgesamt drei Plomben mit Kokain und in einem Nebenfach noch eine Tüte mit rund 14 Gramm Kokain. Unter seinem Sitz befand sich außerdem eine Kühltasche mit diversen Lebensmitteln, die sich die Fahnder dann auch noch näher ansahen: Fündig wurden sie in drei in Frischhaltefolie verpackte Baguettes, die neben Schinken auch noch mit jeweils einer Packung Kokain belegt waren. Insgesamt stellten sie nochmals rund 430 Gramm der Droge sicher.

Für den 34-Jährigen war damit die Reise zu Ende, er wurde festgenommen und noch am Wochenende dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl wegen Drogenhandels in nicht geringer Menge erließ und in Vollzug setzte. Vorläufig letzte Reisestation war dann die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt, wo der 34-Jährige nun in Untersuchungshaft sitzt.

2494 - Trunkenheitsdelikte im Straßenverkehr

Dasing - Am Sonntag, den 05.12.2021 gegen 10:20 Uhr, wurde in der Aichacher Straße bei einem Ford-Fahrer eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Bei dem 61-Jährigen konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet.



Laimering – Ebenfalls am Sonntag gegen 18:15 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass ein Autofahrer in Schlangenlinien fahren würde. Der Fahrer eines Kleintransporters konnte in der Riedener Straße kontrolliert werden. Bei dem 36-Jährigen wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Außerdem zeigte der 36-Jährige Auffälligkeiten bezüglich eines Drogenkonsums. Ein Drogentest verlief ebenfalls positiv. Von den kontrollierenden Beamten wurde eine Blutentnahme angeordnet.



Aichach - Am 05.12.2021 gegen 21:20 Uhr, bemerkten Zeugen bei einem 54-jährigen Pkw-Fahrer deutlichen Alkoholgeruch. Der Mann war zuvor mit seinem Mercedes auf das Areal einer Tankstelle in der Schrobenhausener Straße gefahren, um dort einzukaufen. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten den Verdacht der Zeugen bestätigen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem Pkw-Führer einen Wert von über zwei Promille. Die Einsatzkräfte ordneten eine Blutentnahme beim Beschuldigten an und stellten dessen Führerschein sicher.

Gegen alle erwischten Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

2495 - Einbruch in Arztpraxen

Friedberg - In der Zeit von Samstag, den 04.12.2021, 13:00 Uhr bis Sonntag, den 05.12.21, 10:00 Uhr, drang ein unbekannter Täter in drei Arztpraxen eines Anwesens in der Münchner Straße ein. Dabei entstand insgesamt ein Diebstahlsschaden im oberen dreistelligen Bereich. Der Täter verursachte insgesamt einen Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Tel.: 0821/323-1710 entgegen.

2496 - Lichtmast umgefahren

Alerheim - Am gestrigen Sonntag, gegen 12:40 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Pkw die St.-Ulrich-Str. in Rudelstetten. In einer Linkskurve kam der Mann aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Lichtmast bremste die Fahrt und knickte durch die Kollision um. Der Fahrer wurde zum Glück nicht verletzt, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 8.000 Euro.

2497 – Phishing-Mail leider erfolgreich

Landkreis Donauwörth - Ein 57-jähriger Mann aus einer Wörnitzgemeinde zeigte am 05.12.2021 einen Computerbetrug bei der PI Donauwörth an. Der Mann bekam zuvor von einer unbekannten Person eine E-Mail übersandt und klickte auf einen darin enthaltenen Link. Hierdurch gelangte der 57-Jährige zu einer täuschend echt aussehenden Online-Banking-Seite. Der Mann gab dann auf dieser Website seine Zugangsdaten ein und autorisierte sich wie gewohnt über die Smartphone-App seiner Bank. Zugang erhielt er allerdings nicht. Kurz darauf stellte der Geschädigte fest, dass widerrechtliche Abbuchungen in einer Gesamthöhe von knapp 700 Euro an ein fremdes Konto erfolgten. Der Geschädigte ließ daraufhin sofort sein Konto sperren.