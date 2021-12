REGENSBURG. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelangte ein bislang Unbekannter in eine Praxis in der Rote-Hahnen-Gasse. Erbeutet wurde lediglich Münzgeld.

Als eine Mitarbeiterin am Freitag, den 3. Dezember 2021, gegen 06:20 Uhr die Praxis aufschließen wollte, fiel ihr eine Beschädigung an der Türe auf. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drang ein bislang Unbekannter während der vorangegangenen Nacht gewaltsam in die Räume ein und durchsuchte diese. Entwenden konnte er lediglich wenige Geldmünzen. Mit mehreren hundert Euro fällt der Sachschaden deutlich höher aus.

Auch hier übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg die Spurensicherung und die weiteren Ermittlungen. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.