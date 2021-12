LKR. BAD KISSINGEN. Am Freitag war eine 13-Jährige am Nachmittag von einem Besuch bei einer Freundin nicht wieder in eine Jugendeinrichtung zurückgekehrt. Die zeitnah ausgelöste Vermisstenfahndung, unter Einbindung zahlreicher Hilfsorganisationen und einem Polizeihubschrauber, führte schließlich am späten Abend zum Erfolg. Die Vermisste ist wohlbehalten zurück. Hinweise auf eine Straftat im Zusammenhang mit dem kurzzeitigen Verschwinden gibt es nicht.

Das Mädchen war bis Nachmittag bei einer Freundin zu Besuch und wurde wieder in der Jugendeinrichtung zurückerwartet. Als sie dort nicht zum vereinbarten Zeitpunkt zurück und ihr Verbleib unklar war, verständigten die Verantwortlichen die Polizei Hammelburg. Die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen nach der Vermissten wurden von den Feuerwehren aus Bad Kissingen, Nüdlingen, Elfershausen, Euerdorf, Trimberg und Wirmsthal sowie der Wasserrettung Bad Kissingen und der Bergwacht Bischofsheim unterstützt. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls an dem Einsatz beteiligt.

Am späten Abend wurde eine Streife der Polizei Gemünden, im dortigen Bereich, fündig und brachte die 13-Jährige unversehrt zurück. Die genauen Hintergründe des mehrstündigen Verschwindens sind noch nicht abschließend geklärt. Hinweise auf eine Straftat liegen jedoch nicht vor.